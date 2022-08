Allarme rincaro bollette gas e luce, aumento del 178% su 2020: “Rischio bomba sociale”

E’ di nuovo allarme per il rincaro dei prezzi del gas e dell’elettricità sui mercati internazionali delle materie: si prospetta un raddoppio delle tariffe di luce e gas per il prossimo autunno e rincari ancor più incisivi rispetto alle tariffe praticate nel 2020.

E’ questa la preoccupazione sollevata da Alessandro Mancini, segretario di Costituzione Cattolica. “Un grande grattacapo per il nuovo governo che uscirà dalle elezioni del 25 settembre, che dovrà affrontare rapidamente questa nuova emergenza”.

Il 1° ottobre, infatti, scatterà l’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Arera, che lancia un avvertimento sull’eventualità di “prendere misure ai numeri che si stanno delineando per la fine di settembre”. Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, l’autorità che vigila sul mercato dell’energia e del gas, ha spiegato in una intervista all’Ansa che le tariffe elettriche sono “molto influenzate dall’andamento del prezzo del gas” e per la fine di settembre si dovrà “capire se le risorse messe del Decreto Aiuti bis sono sufficienti”.

E in caso di blocco totale del gas russo? Il responsabile dell’Authority prospetta che “ci saranno interventi di emergenza sulla diminuzione della domanda”, a partire dai settori industriali e “soltanto in ultima battuta sul consumatore domestico”, ma non sui consumi critici come ospedali o altri servizi essenziali.

Frattanto, l’Ircaf – Istituto ricerche consumo ambiente e formazione – ha lanciato un allarme sulla possibilità di esplosione della spesa energetica delle famiglie. Stando ai sui calcoli, i prezzi attuali sui mercati all’ingrosso sono già il doppio di quelli dell’anno scorso: il gas costa oltre 200 euro a megawattora, pari a oltre 2 euro al metro cubo, mentre il Pun per l’energia elettrica sta a 300 euro a Megawattora.

La spesa annua per una famiglia tipo – spiega l’Istituto – è già arrivata a 1.382 euro e, confrontando la spesa 2022 con il 2020, l’aumento che si registra è del 142 per cento. In caso di ulteriore aumento delle tariffe, la spesa per i primi tre trimestri 2022 si attesterebbe a 872 euro, che sommati all’aumento ipotizzato per il quarto trimestre di 472,5 euro, porterebbe il costo complessivo a 1.344 euro per il 2022, con un aumento di 713 euro pari a +178 per cento sul 2020.

“Se sommiamo la bolletta di gas e energia 2022, il costo annuo della famiglia tipo è pari a 3.454,5 euro”, afferma l’Ircaf, giudicando “insufficienti” gli aiuti sinora stanziati dal governo Draghi, pari a circa 52 miliardi di euro, e prospettando che il nuovo governo che uscirà dalle elezioni “dovrà di nuovo intervenire”. “Si rischia una bomba sociale”, ha concluso Mancini.