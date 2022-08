Torna il Geometra Sognante, appuntamento nella Villa Comunale di Orta Nova dal 1 al 3 Settembre

La Villa Comunale Federico II di Orta Nova, sarà teatro anche quest’anno della quarta edizione del Geometra Sognante, evento culturale che dal 1 al 3 Settembre ricorderà Maurizio Ferrandina, musicista e geometra ortese scomparso nel 2018. L’evento si articolerà in diverse attività, a partire dal palco centrale, dove nella prima serata andrà in scena il primo contest Mao – Caricone, dedicato a band emergenti, con una giuria di qualità chiamata a scegliere la miglior band. Nella seconda serata sarà la volta dell’Harlem Blues Band, che assieme a Jane Jeresa, cantante e autrice gospel/soul, e blues di origini Africane, eseguirà dal vivo classici del blues e della musica soul, nella terza serata sarà invece la volta dei Vega 80, in uno spettacolo davvero originale dedicato alla musica degli anni ’80 – ’90 . Non solo il palco centrale l’anima dell’evento, sarà infatti allestito un secondo palco dove si terrà il DJ Set a cura di Beppe Martire e Antonio Di Pierro, oltre a molteplici spettacoli e con la presenza di artisti di strada.

Tra i due palchi un percorso di Street Food dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio, il tutto in stile glassfree. Infine uno spazio dedicato ai più piccoli, con gonfiabili ed animazione per i bambini. “Lo spirito è sempre quello originario, amici che si ritrovano a lavorare duramente per regalare a Maurizio un evento che lo ricordi nel modo che merita- hanno commentato gli organizzatori – Lo scorso maggio abbiamo inaugurato la sede dell’Associazione, rendendola funzionale alle attività associative e ripristinando la sala prove di Maurizio, che diventerà uno strumento per i nostri progetti di inclusione sociale attraverso la musica. Organizzeremo attività, cercheremo di attrarre giovani musicisti locali per creare un nuovo movimento locale che valorizzi la musica come strumento di autorealizzazione e nuova socialità. Siamo riusciti finalmente a coronare un sogno, quello di organizzare il primo Contest Mao per band locali emergenti, per il quale ringraziamo Caricone per aver aderito in qualità di main sponsor. Quest’anno abbiamo dato inoltre la nostra disponibilità a collaborare per l’organizzazione della Festa Patronale, e in particolare del concerto di Arisa, l’abbiamo fatto senza ricevere alcun compenso e pubblicando la rendicontazione finanziaria della nostra collaborazione. L’abbiamo fatto perché ritenevamo che Orta Nova meritasse il ritorno di un grande artista sul palco e ci siamo messi a disposizione, perché evidenziare l’importanza della musica live è uno dei nostri obiettivi statutari principali. Come ogni associazione, riteniamo importante costruire un ponte di collaborazione con l’Amministrazione, indipendentemente da chi di volta in volta sono gli amministratori. Il bene della Comunità non ha colori politici, e noi non abbiamo sodalizi politici che muovono le nostra attività, ma solo la volontà di contribuire a rendere Orta Nova e i 5 Reali Siti posti più vivibili di quanto, purtroppo, non lo siano pienamente”.

Tre giorni di musica ed eventi, organizzati dall’Associazione MAO FM 19.77, per ricordare un grande protagonista nel mondo della musica nel territorio dei Reali Siti, vivendo l’evento con lo spirito che Maurizio ha sempre avuto, vivere una passione condividendone la gioia e l’entusiasmo che la musica sa trasmettere. L’evento sarà trasmesso in diretta su PlayNews24.com.