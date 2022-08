“Disertiamo urne e consegnamo tessere”, la rabbia degli avvocati garganici: “Riaprire tribunale di Rodi”

Gli avvocati del Gargano con studi professionali a Peschici, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella, Carpino, Cagnano Varano e San Nicandro Garganico: minacciano di consegnare le schede elettorali e di disertare le urne il prossimo 25 settembre. Sono stanchi di sentirsi presi in giro a proposito della riapertura del tribunale di Rodi Garganico.

“L’Associazione Avvocati Garganici formula i più sentiti auguri di elezione a tutti i candidati della Capitanata al Parlamento della Repubblica Italiana. Nel contempo comunica la non partecipazione alle votazioni del prossimo 25 settembre 22 in assenza di un solenne impegno da parte di tutti gli schieramenti politici impegnati nella detta competizione per la riapertura del Tribunale di Rodi Garganico. Tanto sulla base della nota, grave e perdurante condizione di difficoltà in cui ormai dal 2013 versano le popolazioni garganiche in materia di amministrazione della giustizia”.