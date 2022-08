33 milioni di euro per le strade della provincia di Foggia. “Mai così tanti fondi”

“La manutenzione delle nostre strade è una priorità del territorio. Lo è stata dal momento del mio insediamento alla presidenza della Provincia, come dimostrano i tantissimi interventi programmati e realizzati dopo decenni di abbandono. Oggi in questo obiettivo investiamo 33 milioni di euro, una cifra che ha pochi precedenti nella storia della Capitanata, divisi in 7 distinti Accordi Quadro rivolti alle Aree Interne del Gargano, dei Monti Dauni Meridionali e Settentrionali, dei Distretti Agricoli del Tavoliere Nord e Sud”. Lo ha dichiarato il presidente della Provincia, Nicola Gatta.