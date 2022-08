Cassano abbandona Emiliano per il terzo polo, ufficiale l’ingresso in “Azione”

“Credo con convinzione che il terzo polo rappresenti una forza politica scevra da ipocrisie, lucida e determinata nel voler parlare con i cittadini di obiettivi e di progetti anzitutto basati sulla conoscenza dei loro territori”. Lo dichiara il segretario regionale di Azione, Titti Cinone, annunciando l’ingresso del direttore generale Arpal Massimo Cassano nel partito.

“L’ingresso in Azione, dapprima del ministro del Mezzogiorno Mara Carfagna e poi di Cassano, mi fanno pensare ad un alleanza tra persone che non sono unite da dogmi ideologici ma hanno dimostrato sul campo di avere idee convergenti, persone che sanno fare con coraggio le loro scelte e che potranno dar vita con coraggio a nuove progettualità – afferma Cinone -. La costruzione del terzo polo passa da qui, da una dirigenza rafforzata capace di comprendere l’importanza del Mezzogiorno quale volano all’economia nazionale”.

“Cassano – conclude – ha avviato le sue interlocuzioni con il nostro partito mesi addietro, quando ancora avevamo un solido governo ed ha scommesso su Azione e sulla necessità di costruire un terzo polo quando la nomenclatura ‘terzo polo’ ancora non esisteva, consapevole che i numeri dei sondaggi non sono garanti di alcun successo elettorale, questo mi fa percepire come alleato sincero chi sa sempre mettersi in gioco e a lui destino un sincero benvenuto”.