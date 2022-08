Bici a pedalata assistita, autovelox e quad: “Così abbiamo garantito sicurezza a 2 milioni di turisti a Vieste”

Anche quest’anno il ponte di Ferragosto non ha colto impreparato il Corpo di Polizia Locale di Vieste. La comandante Caterina Ciuffreda grazie ad un monte ore straordinario concesso dall’amministrazione è riuscita a garantire un servizio articolato su più turni, 24 ore su 24 volto in particolar modo alla sicurezza stradale, alla vigilanza sulle spiagge e alla tutela della quiete pubblica.



Le novità introdotte quest’anno hanno dato ottimi risultati, addirittura superiori a quelli attesi, fanno sapere dal comando. L’acquisto delle Fat-Bike a pedalata assistita ha consentito di avere una pattuglia pronta a raggiungere subito tutte le zone della città. Le Fat bike possono essere considerate una vera e propria evoluzione delle Mountain Bike, e grazie alle ruote che montano pneumatici molto larghi, risultano adatte ad ogni terreno, incluso le bellissime spiagge di Vieste.



L’acquisto di apparecchiatura per rilevare la velocità ha consentito di affrontare con fermezza il problema legato all’eccesso di velocità che spesso si traduce in motivo di mancata sicurezza per i veicoli e soprattutto per i pedoni. Tale dispositivo è dotato di un apposito illuminatore ad infrarossi, non visibile all’occhio umano, che consente l’utilizzo anche in condizioni di scarsa luminosità, di notte o in caso di condizioni metereologiche avverse.

Le spiagge di Vieste contano oltre 2 milioni di presenze e quindi è importante per far rispettare la normativa vigente posizionare opportuna segnaletica. Si è mossa molto bene la comandante della Polizia Locale di Vieste che ha disposto la realizzazione di cartellonistica indicante tutti i divieti “più importanti”.

“Con il prezioso ausilio del dirigente dell’Ufficio Tecnico Vincenzo Ragno sono stati individuati i punti ove installare i 60 segnali realizzati cercando di coprire l’intero territorio – spiegano -. Il dirigente dell’Ufficio Ambiente, Luigi Vaira, in un’ottica di miglioramento degli spazi comuni ha predisposto la realizzazione di 4 bacheche bifacciali di grandi dimensioni, interamente in legno di castagno. Su tali bacheche è stata installata la segnaletica relativa alle spiagge. Le Spiagge sono state controllate anche di notte con il prezioso ausilio dei dipendenti della Impregico e dei volontari GEV e PEGASO, che come sempre coadiuvano il Comando Polizia Locale di Vieste in caso di necessità con uomini e mezzi”.

“Importantissima è stata l’attività di prevenzione – spiega la comandante della Polizia Locale – grazie anche alla collaborazione degli addetti all’assistenza bagnanti negli stabilimenti balneari. Anche il servizio in ufficio è stato rafforzato, con più persone e turni di lavoro straordinario, per garantire una più rapida risposta alla collettività in caso di necessità. Sono stati elevati circa 500 verbali per infrazioni al Codice della Strada, che vanno dal comune divieto di sosta, al divieto di sorpasso, guida senza patente o mancata revisione del veicolo.

E’ estremamente importante, continua la Comandante far capire a coloro che sono alla ricerca di una vacanza in libertà, in tenda, in autocaravan o in roulotte che ci sono delle regole ben precise da rispettare, soprattutto per quanto riguarda la sosta libera o il campeggio in aree non consentite”.

In Puglia la legge in materia è la L.R. 11 del 11.02.1999 ovvero la cosiddetta “Legge sul Turismo”. Sono state elevate diverse sanzioni in materia di campeggio abusivo nel ponte di Ferragosto. L’esito delle Operazioni è stato di volta in volta comunicato al sindaco Giuseppe Nobiletti che si è complimentato con il personale operante.

E’ doveroso ringraziare l’amministrazione comunale e gli Uffici del Comune di Vieste per la fattiva collaborazione spiega la comandante della Polizia Locale di Vieste, ed anche tutto il personale impegnato in questi giorni in turni di lavoro ordinario e straordinario.

Un particolare ringraziamento va alle Associazioni di Volontariato (Pegaso, G.E.V. e Lega del Cane) che hanno messo a disposizione uomini e mezzi ed anche a tutto il personale della Ditta Impregico per la fattiva collaborazione 24 ore su 24.

E’ doveroso altresì ringraziare, continua il Comandante della Polizia Locale, la Tenenza Carabinieri, la Tenenza Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Sottosezione Polizia Stradale, la Stazione Carabinieri Forestali, l’Ufficio Circondariale Marittimo.

Un particolare ringraziamento a tutte le testate giornalistiche, anche on line, radio, televisione, che hanno fornito preziose informazioni sulla viabilità in tempo reale.