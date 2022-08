Politiche 2022, nessun collegio uninominale per la Lega nel Foggiano. Il ritorno di Fitto

Mentre il volto di Matteo Salvini comincia a far capolino nei vari 6×3 foggiani col suo “Credo” la Lega ha reso note le candidature per i collegi uninominali. Non c’è il leader che correrà nel riparto proporzionale. Nella divisione interna alla coalizione sono previste 68 candidature all’uninominale per il partito di Via Bellerio (45 alla Camera e 28 al Senato) sulle 221 totali. Nessun uninominale in provincia di Foggia dove la coalizione di centrodestra sembra aver deciso per assegnare 2 collegi ai Fratelli d’Italia, il camerale foggiano e il senatoriale, e uno a Forza Italia con il collegio garganico che dovrebbe essere affidato al consigliere Giandiego Gatta, che ci tiene a far sapere di non temere nessuno, nemmeno Raffaele Piemontese, alla luce dei consensi delle due amministrazioni azzurre di Manfredonia e Canosa.

Nel centrodestra, come riferisce Repubblica, manca soltanto qualche ultimo tassello, ma la scacchiera sarebbe pronta. Nella lista dei candidati appare il nome dell’europarlamentare Raffaele Fitto, con un posto da capolista nel plurinominale alla Camera nel collegio Lecce- Brindisi, fortemente voluto da Giorgia Meloni. Qualora il centrodestra vincesse Fitto avrebbe un ruolo di ministro.

Si gioca su 15 collegi uninomina-li: 10 per la Camera e cinque per il Senato. L’accordo tra i leader nazionali ha previsto che in Puglia sette collegi (quattro per la Camera e tre per il Senato) toccassero a candidati di Fratelli d’Italia, partito che è avanti con i sondaggi, quattro collegi a Forza Italia ( tre per la Camere e uno per il Senato) e tre alla Lega (due per la Camera e uno per il Senato), un collegio è toccato ai centristi di Maurizio Lupi. I collegi uninominali nella partita del centrodestra sono quellipiù ambiti. In base ai sondaggi ii collegi uninominali potrebbero essere conquistati tutti dalla coalizione di Meloni Berlusconi-Salvini. A Foggia potrebbe essere schierato il consigliere regionale Giannicola De Leonardis. Forza Italia scende in campo invece in tre collegi uninominali: nel collegio di Manfredonia Cerignola appunto, in quello di Molfetta, e nel collegio di Brindisi dove candida il coordinatore regionale e parlamentare uscente Mauro D’Attis.

Il collegio di Bari e quello di Altamura sono toccati alla Lega. Il partito di Salvini schiera il consigliere regionale Davide Bellomo a Bari e l’ex sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, ad Altamura. La divisione per il Senato vede invece tre collegi per Fratelli d’Italia con Foggia, Bari e Brindisi- Taranto. (In foto, Fitto; nei riquadri, Gatta e Salvini)