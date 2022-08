“Amore, vado via per lavoro”. Ma viene beccato con l’amante in un hotel di lusso a Vieste

“Amore, vado via quattro giorni per una convention di lavoro fuori città”. Peccato che il “lavoro” però prevedesse una folta chioma bionda e un nome femminile.

Il marito in questione, infatti, è stato ritrovato qualche giorno dopo a Vieste a soggiornare in un albergo di lusso assieme alla sua amante conosciuta sul posto di lavoro. A scoprire il tradimento in atto è stata l’agenzia investigativa ‘L’indagine’ di Pesaro, attiva sul territorio da oltre 10 anni, che ha poi riportato alla propria cliente la brutta notizia. Questa, però, è solo una delle tante storie che balzano in città.

È infatti stato riportato, proprio da parte delle stesse agenzie, che nei periodi più caldi dell’anno a scaldarsi non sono solo le temperature. Le richieste alle agenzie per scovare tradimenti aumentano del 25% durante l’estate e “possiamo dire che 6 partner su 10 hanno tradito il proprio il coniuge”, affermano da ‘Abax Investigazioni’, agenzia attiva su Fano e Rimini. (ilrestodelcarlino)