Agguato in campagna sul Gargano. Nel pomeriggio di oggi, in quello che sembra essere un agguato consumato in ambienti criminali, in una masseria tra Vieste e Mattinata, sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco. Due persone sarebbero rimaste ferite nella sparatoria consumata in un luogo remoto dai due comuni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

