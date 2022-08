La protezione civile pugliese ha emanato oggi, 9 agosto, a partire dalle ore 12 e per le successive 8 ore, un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione. Secondo le previsioni, infatti, potrebbero arrivare precipitazioni isolate o sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi d’acqua da deboli a moderati.