Strada “fai da te” a Foggia. Negozianti sistemano la via a proprie spese: “Comune ci ha abbandonati”

Strada “fai da te” a Foggia. I titolari del negozio “Zeno” hanno postato le immagini del manto stradale di via Lecce, nuovo e performante. “Ecco il nuovo manto stradale in via Lecce – scrivono -, come detto in precedenza abbiamo dovuto provvedere a nostre spese, poiché il comune ha letteralmente abbandonato la città di Foggia ad esclusione di nessuna zona visto che la città versa in condizioni pietose un po’ ovunque! Foggia è una bella città fatta anche di tante brave persone. In questo caso abbiamo dovuto provvedere al rifacimento della strada soprattutto per le innumerevoli cadute dei più anziani e non. Stiamo cercando e continueremo a farlo, di migliorare la città, la politica del non lo faccio perché deve farlo il comune qui purtroppo non funziona e quindi bisogna organizzarsi e fare da sé”.

Poi concludono: “Foggia non è brutta, non dobbiamo piegarci al sistema e vivere di rassegnazione ma se possibile dobbiamo rimboccarci le maniche e vedere come migliorare la città, purtroppo a volte anche a nostre spese. Ringrazio l’impresa Pasquale Cassitti per la professionalità e serietà nel portare a termine i lavori, ringrazio inoltre Serafino Ricci e Bollicine giocattoli per la partecipazione. Grazie e buone vacanze a tutti voi”.