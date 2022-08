Rc auto, Foggia maglia nera della Puglia. È la provincia più cara della regione

Brutte notizie per gli automobilisti pugliesi; dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Puglia occorrevano, in media, 511,14 euro, vale a dire il 9,4% in più rispetto a inizio anno. Foggia si conferma la provincia più cara della regione, con un premio medio che, lo scorso mese, si è attestato a 740,64 euro, vale a dire il 45% in più rispetto alla media regionale.

Non solo l’incremento dei premi medi registrato da gennaio a luglio in Puglia è il più alto d’Italia, ma la regione è anche la terza area della Penisola dove, lo scorso mese, sottoscrivere la polizza Rc auto costava di più, posizionandosi dopo la Campania e la Calabria.

Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione.

L’aumento delle tariffe medie rilevato da gennaio a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Puglia: a guidare la classifica degli incrementi consistenti è la provincia di Taranto (+9,7%, 518,16 euro), seguita da Lecce (+7,9%, 411,44 euro) e Bari (+7,6%, 509,14 euro). Chiudono la classifica Brindisi (+5,1%, 476,65 euro) e Barletta-Andria-Trani (+2,7%, 537,09 euro).

In valori assoluti, a luglio 2022, come detto, Foggia è risultata essere la provincia più costosa della regione (premio medio 740,64 euro), Lecce la più economica (411,44 euro).

I dati completi dell’osservatorio Rc auto in Puglia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-puglia.html

Di seguito la tabella riassuntiva delle variazioni regionali e provinciali: