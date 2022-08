Covid, calo di pazienti a Foggia ma c’è uno in terapia intensiva neonatale. Il report del Riuniti

Sono 47 i ricoverati per Covid al Riuniti di Foggia, lo riporta il consueto report settimanale divulgato dal policlinico. Una settimana fa i ricoverati erano 55, due dei quali in Rianimazione. Oggi invece i pazienti sono 8 in meno e in Rianimazione vi è solo una persona. Le altre sono quasi tutte in Malattie Infettive (27) e Pneumologia (10). 8 si trovano, invece, in Area Chirurgica. Infine, preoccupa la presenza di un piccolo paziente in terapia intensiva neonatale. L’età media dei ricoverati è 77 anni, il 51% uomini, il 49% donne.