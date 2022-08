La grande fuga. Cento medici al mese lasciano il posto nei pronto soccorso

Una carenza di oltre 4.200 medici, dimissioni che, da inizio anno, avanzano al ritmo di almeno 100 al mese e un carico di lavoro personale aumentato del 50% rispetto allo stesso periodo del 2021. Questo la fotografia dei pronto soccorso italiani scattata dalla Simeu. A ciò si aggiunge un blocco del turnover definito ormai ’cronico’, che non rimpiazza le uscite. Se, per tamponare l’emergenza, in Sardegna l’Ares ha fatto partire il maxi-appalto da 9 milioni di euro per reclutare ‘medici in affitto’, l’Emilia-Romagna ha scelto la strada dell’intesa con i medici di emergenza territoriale. Ma, a livello nazionale, le criticità restano.

Il caso del Cardarelli di Napoli, dove a causa della ‘fuga dei medici dal pronto soccorso’ la direzione medica ha annunciato la chiusura temporanea di accettazione di tutti i casi che non rientrano nell’”emergenza indifferibile”, è solo la punta dell’iceberg di una situazione che le associazioni di categoria denunciano da anni. “Veniamo da un taglio, tra il 2010 e il 2020 – sottolinea Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Cimo-Fesmed –, di ben 37mila posti letto nel pubblico. Il pronto soccorso è diventato il collo di bottiglia dove confluisce di tutto: dai pazienti critici a quelli affetti da Covid, fino ai tanti che non hanno risposte sul territorio”.

Leggi anche: Lo studente sfiduciato: “Turni infiniti, salari bassi” – Il medico che ci crede: “Qui ci si forma davvero”

Al carico di lavoro aggiuntivo si somma la difficoltà nella ricerca del personale. I bandi pubblici per il reclutamento di personale medico per il Pronto soccorso, pubblicati con continuità a partire dal 2020 dal Cardarelli, sono andati pressoché deserti. “Succede perché nel pronto soccorso si concentrano tutte le criticità del sistema sanitario – spiega Carlo Palermo, presidente nazionale Anaao Assomed –. Quei pochi specialisti che vengono formati ogni anno prima di andare in luoghi dove i carichi di lavoro sono insopportabili, con 6 o 7 turni notturni al mese e fine settimana sempre occupati tra guardie e reperibilità, cercano altrove, aiutati da una carenza di personale che offre loro possibilità di scelta. Si tratta di un lavoro poco appetibile, con carichi di lavoro crescenti e stipendi bassi dato che il contratto è fermo al 2018. Una situazione che mette a rischio il diritto di accesso alle cure dei cittadini”.

Rendono poco appetibile il lavoro anche le numerose aggressioni fisiche e verbali ai medici e le denunce. “Una volta c’erano i presidi di polizia, ora troviamo al massimo le guardie giurate. Inoltre il contenzioso legale è elevatissimo”, afferma Quici. Per sopperire alla carenza di personale, “si stanno mandando in pronto soccorso medici specialisti di altre branche o medici senza la necessaria esperienza, inviati dalle cooperative a costi elevatissimi”. In tale scenario, con una possibile nuova ondata epidemica in autunno – avverte Palermo – “si rischia il default della sanità pubblica”.