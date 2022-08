Agguato davanti a sala scommesse di Cerignola, arrestato un pregiudicato per tentato omicidio

Nella mattinata del 2 agosto gli agenti del commissariato di polizia di Cerignola hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, l’autore del tentato omicidio di un 30enne, commesso nel centro ofantino, in via Biella, il pomeriggio dello scorso 30 aprile davanti ad una sala scommesse. Trattasi di un 31enne del luogo pregiudicato.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Foggia, a seguito di pressanti indagini effettuate nell’immediatezza dei fatti e successivamente, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, che hanno consentito di ricondurre l’episodio criminoso all’odierno arrestato.

“Va precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’arrestato, seppure attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato per il quale è stata applicata la misura – fanno sapere dalla Questura -, non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva”.