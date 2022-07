Omaggio a Cocciante in villa comunale a Foggia. Gli arrangiamenti inediti di Longo per una prima assoluta

Nella straordinaria cornice della Villa Karol Wojtyła andranno in scena parole e musica di Riccardo Cocciante, nello spettacolo dedicato al cantautore italo-francese, con gli arrangiamenti inediti di Mario Longo. Una prima assoluta, un concerto multimediale che rientra nel cartellone di Foggia Estate 2022, il programma di eventi organizzato dal Comune di Foggia per allietare le serate estive dei Foggiani e non solo.

Un omaggio all’amatissimo artista, dalla estrema sensibilità e dalla voce graffiata, nel XX anniversario della messa in scena del musical Notre Dame De Paris, leggendaria produzione di cui Cocciante è autore, ispirata al romanzo di Victor Hugo.

Musica ed emozioni sono il binomio inscindibile della carriera di Riccardo Cocciante, protagonista assoluto della scena musicale fin dagli anni Settanta, attualmente in tour in Italia dopo 10 anni, con i suoi più grandi successi, da Margherita a Quando finisce un amore, da Bella senz’anima a Se stiamo insieme, canzone vincitrice a Sanremo 1991.

Sul palco il talento versatile di Beppe Delre alla voce e l’Orchestra Luna Matana, diretta da Mario Longo, composta da Tania Krilova (primo violino), Ludovica Martino (secondo violino), Anna Lisa Sampietro (viola), Luca Calzolaio (violoncello), Stefano Capasso (pianoforte e tastiere), Ettore Figliola (chitarre), Marika Perna (percussioni), Nicola D’Auria (batteria) e lo stesso Mario Longo (basso elettrico). All’evento si accede gratuitamente fino ad esaurimento posti.