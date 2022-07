Terribile incidente in A16 nel Foggiano, si ribalta autocisterna Gpl da 56mila litri! Sul posto i vigili del fuoco

Terribile incidente lungo l’Autostrada A16 nel Foggiano. Un’autocisterna di Gpl da ben 56.000 litri si è ribaltata sull’asfalto. Cause ancora in corso di accertamento. Lo schianto si è verificato al chilometro 116 direzione nord. Al momento non si registrerebbe perdita di gpl sulla strada. Il conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale Tatarella di Cerignola. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco, il distaccamento di Cerignola e il nucleo NBCR del comando di Bari per le operazioni di travaso.

