Un incendio è divampato in mattinata nel campo nomadi di Borgo Arpinova, nel Foggiano. Le fiamme hanno interessato cumuli di rifiuti di ogni genere accatastati (pneumatici, cingoli in gomma di miniescavatori, porte e pannelli di legno) e due container inutilizzati. Al momento non risultano feriti. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell’intera area.