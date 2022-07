L’Università nei quartieri difficili di Foggia, accordo con il “Sacro Cuore”. Studenti contro povertà educativa

Ufficialmente attivo l’accordo di collaborazione tra Università di Foggia e la Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”. L’intento è quello di creare una connessione stretta tra Unifg e Parrocchia, al fine di permettere agli studenti universitari di svolgere attività formative e di tirocinio presso la realtà parrocchiale, offrendo concreto contributo nel contrasto alla povertà educativa e a portare formazione in contesti difficili. Attivamente coinvolti saranno i corsi di Laurea di Scienze Motorie, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze pedagogiche e della progettazione educativa e Scienze e tecniche psicologiche. Tutti i CdS hanno infatti già stilato progetti formativi che, a partire dall’autunno, saranno attivi presso la Parrocchia del Sacro Cuore.

“Sono davvero contento di queste alleanze educative che sono necessarie per sciogliere la catena della criminalità organizzata” – ha detto don Antonio Carbone, parroco della Parrocchia Sacro Cuore -. Dobbiamo permettere ai ragazzi di scegliere da che parte stare ed è importante che i primi a fare la scelta siano i formatori. Sono sinceramente sorpreso dall’Università di Foggia e dalla forza che ha sul territorio. I giovani che la frequentano hanno però la tendenza ad andare via e io vorrei che accadesse sempre meno perchè qui c’è davvero molto da fare, c’è bisogno di loro e della loro speranza”.

“Popolare questi spazi con gli studenti universitari significa sfruttare al massimo le potenzialità di questi luoghi – ha sottolineato il rettore Unifg Pierpaolo Limone durante la conferenza stampa -. Per me il dato importante è che quando parliamo di terza missione e antimafia sociale teniamo a trasformare le parole in azioni quotidiane. Facciamo molti incontri in cui c’è confronto ed è importante che tutto ciò che viene detto diventi concreto, perchè vogliamo davvero costruire un futuro differente. I problemi qui sono tanti ma i sogni degli studenti sono ancora di più, devono prevalere quelli”. Gli studenti avranno quindi la possibilità di frequentare direttamente la parrocchia e qui lavorare ai progetti che i Dipartimenti Unifg metteranno in atto. (fonte UniFg Mag)