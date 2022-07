Birra a fiumi in spiaggia poi coppia si addormenta e smarrisce le figlie di 6 e 4 anni. Panico a Marina di Lesina

Momenti di panico ieri a Marina di Lesina, in una delle spiagge del Gargano più frequentate nei weekend. Una coppia della provincia di Foggia con due bambine molto piccole, incurante della tenera età delle figlie, femminucce di 6 e 4 anni, si è lasciata andare a “festeggiamenti sfrenati” a base di birra per poi cadere in un sonno profondo.

Al risveglio, dopo circa due ore di nanna, la donna non ha più trovato le figlie ed ha cominciato a cercarle nella disperazione più totale. Tutti i bagnanti, resisi conto di ciò che stava accadendo, hanno cominciato a contribuire alle ricerche che, fortunatamente, sono andate a buon fine. Le due piccole erano state accompagnate al bar del lido per essere riaffidate alla coppia di sprovveduti.

Alle ricerche ha partecipato anche un agente alla Polizia Locale di Foggia in ferie che, intuendo la gravità della situazione, dopo aver affrontato il compagno della donna, ha allertato le forze dell’ordine.

“La famigliola è riuscita ad allontanarsi prima dell’arrivo dei poliziotti – ha commentato l’agente della Locale – ma vogliamo credere che quanto accaduto sia stato di lezione almeno alla mamma”.