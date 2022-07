Schianto nella notte, morta una 37enne del Gargano. Comunità di Carpino piange Giusy

Tragico schianto nella notte in via Bergamina ad Amola, frazione di San Giovanni in Persiceto (provincia di Bologna). Una 37enne, Giusy Basile originaria di Carpino, stava forse facendo rientro a casa, verso mezzanotte e mezza, quando è uscita di strada con la macchina andandosi a schiantare a lato della carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere del mezzo e i sanitari del 118 con un’ambulanza ed un’automedica.

Per la giovane però non c’era nulla da fare. Sul perché sia uscita di strada con l’auto faranno chiarezza i carabinieri locali. (fonte il resto del carlino)