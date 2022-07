Covid, 8 morti e 5.993 nuovi contagi in Puglia. Ma casi in calo del 16% in una settimana

Nelle ultime 24 ore sono quasi semila i nuovi casi di Covid-19 in Puglia. Nel bollettino di giovedì 21 luglio sono registrati 23mila 391 tamponi dei quali 5.993 – pari al 25,6 per cento – hanno dato esito positivo.

Sul territorio i nuovi casi sono così distribuiti: 1.858 in provincia di Bari; 1.235 Lecce, 920 Taranto, 694 Foggia, 596 Brindisi e 527 nella provincia Barletta-Andria-Trani. Come sempre vanno anche considerati i residenti fuori regione che nel bollettino di oggi sono 134 e 29 casi per i quali la provincia di appartenenza è in via di definizione.

Ci sono altre 8 persone morte e il totale dall’inizio della pandemia sale a 8.757. I guartiti salgono a 1 milione 267mila. Quattro nuovi ingressi nei reparti di area non critica degli ospedali portano il numero dei posti letto occupati da 479 a 483. Resta fermo a 17 il dato che riguarda le terapie intensive.

Oggi è anche la giornata del report settimanale della fondazione Gimbe. In Puglia nel periodo compreso fra mercoledì 13 e martedì 19 luglio è stato registrato un calo dei nuovi casi del 16,3 per cento rispetto ai sette giorni precedenti con gli attualmente positivi per ogni 100mila abitanti pari a 2.126. Resta sopra la media nazionale l’occupazione dei posti letto in area non critica pari al 17,8 per cento. È più bassa rispetto alla media italiana, invece, l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive della regione pari al 4,2.