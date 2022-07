Dalla Puglia a Lourdes riparte treno bianco Unitalsi: “Solidarietà per ammalati e famiglie”

Dopo quasi tre anni di stop per l’emergenza pandemica, è partito oggi dalla stazione di Taranto lo speciale treno bianco di Trenitalia con a bordo 421 tra persone con disabilità, ammalati, famiglie e volontari dell’Unitalsi, per raggiungere il santuario di Lourdes.

Un pellegrinaggio di solidarietà dal tema ‘Live for peace’ a supporto dell’Ucraina.

Sventolando le bandiere della pace, il viaggio fa tappa nelle stazioni ferroviarie di Bari, Pescara, Ancona e Rimini, con flash mob organizzati dai volontari con la colonna sonora ‘Peace and love’, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. “Sarà un pellegrinaggio della pace, perché non vogliamo e non dobbiamo abituarci alla guerra in Ucraina – spiega Vicenzo Nigro, presidente della sezione pugliese Unitalsi – .

L’accoglienza e il cessate il fuoco sono i temi che canteremo lungo tutto il nostro viaggio in treno, nelle stazioni ferroviarie italiane fino alla grotta di Lourdes”.

“Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa perché è un ulteriore segnale di ripartenza. È il primo treno che ci consente, dopo la pandemia, di ritornare verso un servizio che svolgiamo da tanti anni, accompagnando gli ammalati e le loro famiglie fino a Lourdes – dice Domenico Scida, direttore business Intercity di Trenitalia – . Il rapporto tra Trenitalia e Unitalsi arriva da lontano con questo servizio che svolgiamo con passione e dedizione e che vede l’impegno di tanti colleghi e colleghe nello scortare i pellegrini durante il viaggio.

Questo – fa sapere il direttore – è solo il primo di altri cinque trasporti che effettueremo durante la stagione estiva e che uniranno il Sud Italia con la cittadina francese”.