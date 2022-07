Sangue questa sera a San Severo. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Lucera intorno alle 21:30. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la persona ferita al Masselli Mascia, l’ospedale cittadino. Il 18enne sarebbe in condizioni molto critiche. Si segnalano disordini anche presso il Pronto soccorso.