Shock a San Severo, morto il ragazzo accoltellato in Via Lucera. La città piange Francesco

Non ce l’ha fatta Francesco D’Augelli, il 18enne accoltellato in via Lucera a San Severo. La vittima è stata ferita attorno alle ore 21:30 ma le cause sono ancora ignote. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato D’Augelli all’ospedale Masselli Mascia, ma il giovane, già in condizioni molto critiche, è poi deceduto. Stando alle prime informazioni, sarebbe giovanissimo anche l’autore del ferimento mortale, stretto parente di alcuni noti pregiudicati della città.

A San Severo i ragazzi tornano a dominare le cronache: lo scorso anno i due bambini feriti in altrettanti agguati mentre ad aprile un minorenne è stato arrestato per l’omicidio di Salvatore Lombardi, un 30enne del posto ucciso per vendicare la morte del padre.