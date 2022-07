Manila Nazzaro Ambasciatrice del Nero di Troia. Il vino festeggiato nella sua terra d’origine

Sarà l’orgoglio foggiano dello spettacolo, Manila Nazzaro, l’Ambasciatrice del Nero di Troia della 21^ edizione del Convegno Regionale sull’Uva di Troia. Chiaramente, come tradizione, sarà la fantastica Cattedrale di Troia e la sognante piazza, ad ospitare per la XXI edizione dell’appuntamento estivo del grande vino autoctono. Il Nero esaltato dalle cantine del consorzio di tutela Doc “il Tavoliere delle Puglie”, anche quest’anno verrà festeggiato nella sua terra d’origine. Per la ripresa del Convegno, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, l’organizzazione ha deciso di offrire un parterre di altissimo livello. Moderati dal direttore di Confcooperative Foggia, Matteo Cuttano, sul palco del Nero si alterneranno autorità territoriali che porteranno i saluti di rappresentanza istituzionali e addetti ai lavori del mondo del vino e della cooperazione.

Manila Nazzaro verrà premiata quale testimonial nazionale per la stagione ’22/’23 del Nero. Insieme a lei verranno premiati personaggi della cooperazione e divulgatori del territorio e dei suoi prodotti di pregio. A chiusura dell’incontro ci sarà il classico percorso enogastronomico per le vie di Troia, dove il il grande Nero delle cantine consorziate, accompagneranno il cibo della tradizione locale dei nostri migliori chef dei Monti Dauni. L’appuntamento dunque è fissato per sabato 16 luglio a partire dalle ore 19,00 in Piazza Cattedrale a Troia.