“Lupo ha urgente bisogno di cure”. Apprensione sul Gargano per esemplare che si aggira nel centro di Vico

Ansia a Vico del Gargano per un lupo che si aggirerebbe in paese e nelle campagne circostanti. Sul caso è intervenuta l’avvocata Anna Iervolino in qualità di referente dell’associazione locale “Randagiando con Igor”, presidente Michele Damiani. Iervolino rappresenta quanto segue: “Da mesi viene segnalata da diversi cittadini la presenza sul territorio di Vico del Gargano, nei pressi di Via Papa Giovanni XXIII, di un esemplare selvatico di ‘lupo’. L’animale – stando alla ricostruzione della legale – è in condizioni di salute alquanto precarie, bisognoso urgentemente di cure. In seguito alle diverse segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati della presenza dell’esemplare è stata emanata un’ordinanza, da parte del sindaco Michele Sementino, per il recupero del lupo mediante azione programmata con le forze dell’ordine, personale preparato per la cattura e la successiva immissione in gabbia e al trasporto del selvatico presso il CRAS di Bitetto”.

Obiettivo finale “il ripristino delle condizioni di benessere del selvatico e la successiva reimmissione nel suo habitat. Ma ad oggi – conclude Iervolino – non è stato dato ancora seguito a tale ordinanza. Le condizioni dell’esemplare selvatico diventano sempre più precarie. Si invita pertanto gli enti preposti ad eseguire al più presto quanto disposto nell’ordinanza del sindaco che prevede la cattura del lupo”.