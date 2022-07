Open day in 14 centri vaccinali in provincia di Foggia. Al via la nuova fase della campagna vaccinale per la quarta dose

Open day, domani, nei centri vaccinali della provincia di Foggia per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti COVID alle persone di età superiore a 60 anni e ai pazienti fragili dai 12 anni in su.

Si apre anche in provincia di Foggia la nuova fase della campagna vaccinale con l’avvio della quarta dose per gli over 60 e per le persone fragili over 12. Mentre i centri specialistici di cura hanno ripreso le chiamate attive ai pazienti con fragilità, la ASL Foggia, insieme al Policlinico di Foggia, ha organizzato, nella giornata di domani, il primo open day dedicato alla quarta dose (detta anche seconda dose di richiamo o second booster) come da disposizioni ministeriali. Coinvolti 13 centri vaccinali della ASL Foggia e il Centro vaccinale dell’Ospedale D’Avanzo.

Continuano, contemporaneamente, le routinarie attività di somministrazione di vaccino anti COVID a coloro che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster), per i quali la stessa è già stata raccomandata.

“Con 1.385.157 dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale – dichiara Nigri – è stato raggiunto un risultato importante in termini di copertura vaccinale della popolazione. È ora il momento di consolidare questo risultato in modo da prevenire le conseguenze più gravi della malattia. E questo è possibile attraverso il completamento dei cicli di vaccinazione e la somministrazione della quarta dose (per le categorie attualmente previste) che consente il mantenimento di una elevata risposta immunitaria”.

Segue il programma dettagliato dell’Open Day del 14 luglio 2022.