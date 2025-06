Peschici non è solo una meta turistica: è un’esperienza visiva, culturale e sensoriale. Arroccata su un promontorio roccioso e circondata da pinete che si tuffano nel mare, questa cittadina della provincia di Foggia vanta un primato ineguagliabile: è l’unica località europea, sulla terraferma, dove si può ammirare sia l’alba che il tramonto sul mare. Un fenomeno che accresce il fascino già straordinario del suo paesaggio.

Dalle calette a picco sul mare ai trabucchi sospesi nel tempo

La costa che da Monte Pucci si estende fino a Sfinale è un susseguirsi di calette baciate dal sole, incorniciate da fitti boschi di pini marittimi. Il panorama è impreziosito dalla presenza di torri costiere e antichi trabucchi – le tradizionali macchine da pesca in legno – che punteggiano il litorale come sentinelle della storia e dell’identità locale.

Il borgo marinaro richiama suggestioni mediterranee che ricordano da vicino le isole greche, e non è un caso che in bassa stagione a popolare le sue viuzze siano turisti provenienti da Germania, Svizzera, Austria, Francia e Olanda, attratti non solo dal clima mite e dal mare cristallino, ma anche dalla quiete e dall’autenticità del luogo.

Un centro storico dal fascino arabo-normanno

Le case bianche, i vicoli stretti e i tetti piatti raccontano secoli di influenze arabe e normanne. Passeggiare nel centro storico di Peschici significa fare un tuffo in atmosfere sospese, dove il tempo sembra essersi fermato e ogni pietra narra una storia. Il bianco delle facciate riflette la luce del sole in modo abbagliante, mentre il profumo del mare e delle cucine tipiche invade ogni angolo.

Un’accoglienza che fa la differenza

“Peschici è una località accogliente, ospitale e soprattutto sicura – afferma il sindaco Luigi D’Arenzo –. Venire da noi significa fare diverse esperienze, non solo andare al mare. Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’accoglienza e la qualità dei servizi”.

L’offerta turistica è ampia e articolata: alberghi panoramici, bed & breakfast familiari, villaggi turistici immersi nella natura e ristoranti da sogno. Alcuni sorgono direttamente sul mare, altri si trovano su trabucchi restaurati, dove si può gustare pesce appena pescato con i piedi sospesi sopra le onde.

Un porto tra le Tremiti e il futuro

Il porto di Peschici è un cuore pulsante di attività: accoglie imbarcazioni da pesca e da diporto e ospita la flotta che ogni giorno collega la terraferma alle Isole Tremiti, perle dell’Adriatico.

“Peschici è un gioiello della provincia di Foggia – sottolinea il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti –. Ve la consiglio per tanti motivi”.

Tradizione e innovazione: l’esempio di Luigi Vecera

Nel borgo, la tradizione si fonde con la voglia di restare e innovare. Lo dimostra Luigi Vecera, giovane imprenditore che ha scelto di investire nella sua terra, dando nuova vita alle antiche ricette delle aranciate e limonate del Gargano. Un’arte che profuma d’agrumi e di caparbietà, simbolo di un territorio che crede ancora nella bellezza del suo futuro.

Peschici è tutto questo: luce, storia, sapori e visioni. Un luogo che incanta chi arriva e fa sentire a casa chi resta.