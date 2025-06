Purtroppo non ce l’ha fatta Silvano Lamedica, il 17enne di Torremaggiore ferito alla testa da un colpo di pistola di piccolo calibro. Il giovane era ricoverato in Rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia. Silvano, uno studente con la passione per il calcio, senza alcun precedente penale, era stato trovato agonizzante nel pomeriggio di martedì 10 giugno in un casolare abbandonato lungo la strada provinciale che collega il centro dell’Alto Tavoliere a Casalnuovo Monterotaro.

L’arma è stata rinvenuta nel corso delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Foggia, che al momento mantengono il massimo riserbo sulle circostanze del ferimento. Restano ancora da chiarire molti aspetti, a partire dalla dinamica del fatto: gli investigatori stanno valutando tutte le piste, senza escludere né il tentativo di suicidio, né un possibile atto violento da parte di terzi.

Sul posto era intervenuto il personale del 118, che aveva trovato il giovane privo di sensi e riverso in una pozza di sangue. Da quel momento, è partita una complessa attività investigativa per ricostruire l’accaduto.

Il Comune di Torremaggiore, sconvolto dalla tragedia, aveva già provveduto ad annullare ogni cerimonia riguardante la festa patronale prevista in questi giorni.