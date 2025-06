Prosegue anche con l’arrivo dell’estate l’impegno dei volontari de La Via della Felicità di Foggia per la salvaguardia dell’ambiente urbano. Nel pomeriggio di martedì un gruppo di cittadini ha ripulito Via Napoli, raccogliendo cartacce, mozziconi di sigaretta e migliaia di microplastiche abbandonate lungo i marciapiedi.

Ma l’intervento non si è limitato alla raccolta dei rifiuti: i volontari hanno anche provveduto a rastrellare e sistemare le aiuole, restituendo decoro a un’area spesso trascurata della città. Un’azione concreta che si inserisce nel programma delle giornate CleanUp 2025, pensate per promuovere buone pratiche ambientali attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

“Iniziare con l’impegno personale”

Marina Biancardino, promotrice del gruppo foggiano, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che dedicano tempo ed energie a questa iniziativa: “Sappiamo che la lotta ai rifiuti prodotti dalla nostra società consumistica è spesso impari, ma non ci scoraggiamo. Ogni gesto conta, ogni contributo ha valore”.

La Biancardino ha anche rilanciato l’invito ad aderire ai prossimi appuntamenti, incoraggiando chiunque – giovani e adulti – a unirsi per contribuire a costruire una comunità più pulita e consapevole. A guidare lo spirito dell’iniziativa, una citazione tratta dal libro “La Via della Felicità” dell’umanitario L. Ron Hubbard: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto…”

Prossima tappa il 17 giugno

Il prossimo intervento è fissato per martedì 17 giugno alle ore 18:30, ancora una volta in Via Napoli, con ritrovo davanti allo studio Lascaro. Per partecipare o ricevere aggiornamenti è possibile seguire i canali Facebook e Instagram dell’iniziativa, contattare Marina Biancardino al numero 349.809.2540 o scrivere all’indirizzo [email protected].

Un appuntamento aperto a tutti, all’insegna dell’ambiente, del senso civico e – come recita il nome del movimento – di un’autentica via verso la felicità.