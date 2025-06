Domenico Di Vito, candidato civico 39enne, è il nuovo sindaco di Orta Nova. Superato al ballottaggio il rivale di centrodestra, Dino Tarantino sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Lo spoglio è ancora in corso ma Di Vito è nettamente avanti con un dato intorno al 58%, staccato Tarantino a quota 42%.

Alla festa anche il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, grande sostenitore di Di Vito durante tutta la campagna elettorale. Già al primo turno l’ormai nuovo cittadino si era imposto con il 40,34% dei voti contro il 31,11% dell’avversario. Per il ballottaggio non ci sono stati apparentamenti con gli altri due candidati in corsa, Angela Fazi e Nicola Di Stasio.

Di Vito era sostenuto da tre liste: “Orta Nova Mi Piace”, “Orta Nova Democratica” e “Orta Nova x Tutti”. Tre anche per lo sconfitto: FdI, Forza Italia e Lista Tarantino.