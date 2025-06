Sabato 14 giugno il sipario del maestoso Teatro Regio di Capitanata si alzerà su Down The Wall Sketch, uno spettacolo originale nato nell’ambito del progetto Educazione alla Teatralità, diretto dal presidente dell’Associazione Teatrale Tanino Gaetano Doto.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:00, con ingresso a partire dalle 20:30 (accesso riservato esclusivamente su invito). Il palcoscenico di via Alfredo Guglielmi ospiterà una performance corale che unisce teatro, danza e inclusione sociale, valorizzando le capacità espressive e relazionali dei protagonisti coinvolti. Lo spettacolo è frutto di un laboratorio teatrale che ha visto la partecipazione di attori con e senza disabilità, a conferma di un approccio autenticamente inclusivo all’arte scenica. Il cast dei protagonisti comprende Francesco Pedarra, Chiara Aprile, Chiara Cannito, Incoronata Soldo, Vincenzo Ferraretti, Isabella Di Chiara, Luigi Minichella, Donatella Pisano, Gaetano Doto e Matteo Ambrosino. Il corpo di ballo, guidato dalla coreografa Rita Pesante, è formato da Veronica Antonaccio, Monica Bonassisa, Maria Grazia Pisano e Maria Ukolova. Hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo Maria Luisa de Lisi, Laura Cotoia, Cecilia Chieffo, Antonio Buonomo e Michele Doto, con grafica a cura di Maria Luisa de Lisi.

“Down The Wall Sketch è il saggio di fine corso del Laboratorio di Educazione alla Teatralità che da quattro anni svolgiamo insieme all’Associazione di Promozione Sociale Famiglie Down Il Bell’Anatroccolo di Foggia. Lo spettacolo, fortemente voluto dalla presidente Patrizia Liguori, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Teatrale Tanino di Deliceto, di cui mi onoro essere fondatore e presidente”, ha raccontato l’ideatore del progetto, l’attore e direttore artistico Gaetano Doto. “È un progetto veramente molto ambizioso e interessante, soprattutto per i benefici che abbiamo riscontrato negli allievi dello stesso laboratorio. Proprio i loro amici e genitori sono stati i primi a riscontrare in questi ragazzi dei benefici dal punto di vista della comunicazione e non solo. Quest’anno, abbiamo portato avanti questo laboratorio lavorando principalmente sulle emozioni. I ragazzi hanno svolto delle attività tipiche di un laboratorio teatrale, come per esempio la recitazione, la pronuncia, l’improvvisazione, ma non sono mancati innovativi esercizi di mimica e di espressività corporea, attraverso i quali hanno imparato a utilizzare la voce e il corpo per esprimere determinate emozioni”, ha sottolineato il direttore.

“Come si deduce dal titolo, Abbattere le barriere, l’obiettivo principale è quello di creare integrazione. Tant’è che questo spettacolo vede la partecipazione sia di ragazzi con Sindrome di Down e Autismo, ma anche dei ragazzi del Laboratorio Teatrale Tanino e del corpo di ballo, che li accompagneranno in alcune coreografie appositamente realizzate dalla maestra Rita Pesante”, ha chiosato Doto. “Lo spettacolo si svolgerà il 14 giugno presso il Teatro Regio di Capitanata, che con grande entusiasmo ha accolto questa iniziativa. C’è la voglia e anche l’obiettivo di portare questo spettacolo sia nelle case di riposo, ma anche di proporlo ai Comuni e di realizzarlo sia come spettacolo estivo da fare in piazza e sia al chiuso, nei teatri. Down The Wall Sketch rappresenta un esempio virtuoso di come il teatro possa abbattere barriere, valorizzare le diversità e creare comunità”.