3000 spettatori circa, 4 mila euro di incasso devoluto in beneficienze e grappoli di gol. Ma nel tabellino dei marcatori non figura il nome di Francesco Totti, sceso in campo allo Zaccheria con la maglia rossonera del Foggia e con il suo numero 10. Per l’ex campione del mondo con la nazionale di Lippi, lo Zaccheria resta un tabù: Totti non ha mai segnato un gol sul campo del Foggia.

Nella gara di beneficienza, valevole per la terza edizione di “Cur in campo” anche altre leggende del calcio italiano come Fabio Quagliarella, Stefano Fiore, Christian Panucci, Vincent Candela, Simone Tiribocchi, Marco Amelia e Stefano Sorrentino. Un evento che ha coinvolto tanti bambini che hanno giocato con i campioni del calcio di qualche anno fa.