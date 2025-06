Nei giorni scorsi Invitalia ha concluso e comunicato l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento dell’Anfiteatro Mediterraneo di Foggia, 1^ stralcio funzionale, all’operatore economico singolo Consorzio Stabile OSCAR Scarl di Vulture (PZ) – GESIM srl di Caserta (consorziata esecutrice) che, avendo offerto il ribasso pari al 22,50 per cento, eseguirà i prestigiosi lavori per l’importo netto contrattuale di 3.766.748 euro, di cui 104.340 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Alla gara aperta, espletata dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., hanno partecipato ben 29 operatori economici nazionali che con le loro offerte hanno riportato punteggi complessivi variabili da un minimo di circa 26 punti ad un massimo di 66,751 punti, conseguito dall’operatore aggiudicatario.

“Tutto procede secondo il programma che l’amministrazione si è data per conseguire la riapertura dell’Anfiteatro Mediterraneo, un importante contenitore culturale che ha ospitato concerti e spettacoli di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Bob Dylan, Pino Daniele, De Gregori, Edoardo Bennato, Claudio Baglioni, Giorgia, Elisa, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Gianluca Grignani, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Massimo Ranieri, Antonello Venditti e tanti altri, di cui la città di Foggia attende da tempo la riapertura” dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo.

“I prossimi passaggi consistono nella sottoscrizione del contratto e nella consegna dei lavori, di cui prevediamo il concreto inizio nei prossimi mesi estivi. Si tratta di un cantiere particolarmente complesso che prevede una rifunzionalizzazione degli ambienti, adeguamenti strutturali e impiantistici, con particolare attenzione alle problematiche acustiche, impianti antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche, in modo da accogliere ed ospitare al meglio davvero tutti nella capienza determinata, indipendentemente dalle specificità della propria mobilità”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Giuseppe Galasso.

“Abbiamo conseguito un significativo risparmio su tempi e procedure, con il ribasso d’asta offerto del 22,5% di cui chiederemo disponibilità finanziaria alla Regione non appena avremo completato la progettazione esecutiva del 2^ lotto e di cui non sarà necessario espletare un’ulteriore gara d’appalto poiché quella conclusasi già prevedeva, su indicazione comunali, la possibilità di eseguire anche gli ulteriori lavori, eccedenti rispetto al finanziamento conseguito”, la precisazione dell’assessore al Bilancio Davide Emanuele.

“Il ‘Mediterraneo’ è stato fondamentale per inserire la nostra città nel circuito di quelle più attrattive su scala nazionale per gli eventi e gli spettacoli dal vivo, e sarà centrale per restituire alla comunità la sua vera dimensione e immagine e proiettarla all’esterno, ben oltre stereotipi e pregiudizi”, le parole dell’assessora alla Cultura Alice Amatore.