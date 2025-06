Una notte di fuoco e inquietudine ha scosso Carapelle, nel foggiano, dove un incendio ha completamente distrutto l’auto di Massimo Samele, presidente della sezione locale dell’Avis e padre del calciatore Luigi Samele, attualmente in forza all’Alcione Milano in Serie C.

L’episodio e la denuncia sui social

L’episodio si è verificato tra il 2 e il 3 giugno. La Ford di proprietà di Samele è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, finendo distrutta. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Samele con un post su Facebook, accompagnato da una foto del veicolo carbonizzato e da parole cariche di rabbia: “Bastardi è la definizione migliore”.

Indagini in corso, ipotesi dolosa non esclusa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per accertare la natura dell’incendio. Al momento, non si esclude l’ipotesi dolosa. Gli investigatori stanno esaminando tutti gli elementi disponibili, compresi eventuali filmati di videosorveglianza della zona, per capire se l’atto possa essere stato deliberato.

Tensione e sconcerto in paese

L’incendio ha provocato forte sconcerto nella comunità di Carapelle, dove Samele è figura molto conosciuta per il suo impegno sociale. Non si esclude che l’episodio possa essere legato a dinamiche personali o a tensioni legate alla vita pubblica del paese. Un gesto che, se confermato come intimidatorio, rappresenterebbe un grave segnale di allarme. Le indagini proseguono senza sosta, con l’obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto e di identificare i responsabili.