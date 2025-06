È stato celebrato, questa mattina a Foggia, il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una partecipata cerimonia in Piazza Italia, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, delle rappresentanze istituzionali, delle associazioni combattentistiche e della cittadinanza. Dopo la deposizione della corona al monumento ai caduti in Piazza Italia, davanti al pronao della Villa Comunale si è svolto il conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quale riconoscimento di cittadini distintisi per l’impegno civico e professionale.

“Il 2 giugno – ha dichiarato al sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo – rappresenta una delle ricorrenze più alte della nostra storia nazionale. Nel 1946, l’Italia scelse la Repubblica e avviò un percorso di rifondazione basato sulla democrazia, la libertà, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani e civili.

Oggi, come allora, questi valori non sono scontati, richiedono impegno, responsabilità e partecipazione da parte di tutte e tutti. La Repubblica è il risultato di un lavoro quotidiana, che si nutre di giustizia sociale, rispetto delle differenze, coesione tra generazioni e territori.

Come comunità cittadina, siamo chiamati a custodire e onorare i valori della Repubblica con gesti concreti, promuovendo la pace, la legalità, l’inclusione e il rispetto reciproco.

Infine, credo sia importante cogliere questa occasione di riflessione collettiva per unirmi con convinzione alle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha richiamato l’attenzione sulla drammatica situazione nella Striscia di Gaza, definendo ‘inaccettabile’ e ‘disumano’ che una popolazione civile – bambini, donne e anziani – venga ridotta alla fame. Le sue parole ci ricordano che il ripudio della guerra, sancito dalla nostra Costituzione, non è solo un principio giuridico, ma un imperativo etico e umano da affermare ogni giorno, tanto in Italia e quanto nel resto del mondo”.