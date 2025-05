“È cominciata la campagna elettorale in questa Regione e nei Comuni dove si vota. È semplicemente indecente, se non nauseante, attribuire al ministro Salvini una scarsa attenzione, sua e del suo ministero, alla situazione della viabilità e delle strade in Capitanata, rurali e non”. Non le manda a dire Joseph Splendido, consigliere regionale, vice commissario regionale e commissario provinciale della Lega in provincia di Foggia, a seguito degli attacchi all’indirizzo del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in merito alla mancata attenzione alla manutenzione delle strade rurali in Capitanata ad opera del presidente della provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e Gennaro Sicolo presidente regionale Cia.

“L’attenzione del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini al Mezzogiorno e alla provincia di Foggia in particolare sono sotto gli occhi di tutti. Io stesso, come consigliere regionale della Lega e rappresentante in quell’aula delle istanze dei territori, ho più volte sottoposto all’attenzione del ministro la situazione delle strade e ho ricevuto sempre, dico sempre, piena e completa soddisfazione nel senso che quasi immediatamente sono giunti provvedimenti e risorse destinate alle strade rurali del mio territorio”.

Poi entra nel merito: “Sono i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a parlare chiaro, ci sono 500 milioni di euro stanziati con il decreto ministeriale 141/2022 per la manutenzione delle strade provinciali. Sono stati effettivamente spesi solo 144 milioni, pari al 28% del totale. Identica situazione per il DM 394/2021, da cui è stato utilizzato appena il 39% dei 250 milioni disponibili”. Dunque “il ministero ha adottato dal 2022 un nuovo sistema che prevede l’erogazione dei fondi solo in caso di lavori effettivamente realizzati e rendicontati, in linea con i principi della spending review”. La sua deduzione: “La verità è che i soldi vengono stanziati ma ne viene utilizzata solo una parte per incapacità delle amministrazioni di centrosinistra”. Splendido conclude: “utilizzare le istituzioni per attaccare un ministro della Repubblica nel tentativo di fare cassa elettorale è semplicemente vergognoso ma i foggiani non hanno l’anello al naso e sanno riconoscere e premiare chi li rappresenta degnamente”.