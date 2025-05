Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra questi il professore dell’enologia campana, Piero Mastroberardino (classe 1966), produttore nonché presidente dell’Istituto Grandi Marchi e vicepresidente di Federvini. Dal 1997 è alla guida dell’azienda vinicola di famiglia, Mastroberardino, attiva in Irpinia da oltre due secoli, di cui rappresenta la decima generazione.

Professore Ordinario in discipline manageriali all’Università degli Studi di Foggia, coltiva i più svariati interessi, dalla letteratura all’arte fino alle moto e la nautica. Ha pubblicato oltre cento articoli nonché saggi in tema di economia d’impresa e management, due romanzi e una raccolta di poesie. A Vinitaly 2025 nello stand del Masaf ha curato l’esposizione The Reason Wine, un racconto sulle ragioni del successo del vino italiano nel mondo. ed è stato designato Coordinatore del tavolo di filiera. (Ansa)