Monica Bonassisa, imprenditrice, è la nuova presidente del Rotary Club Foggia per l’anno rotariano luglio 2024-giugno 2025. Succede a Giancarlo Ciuffreda che le ha ceduto il collare nel corso del tradizionale “Passaggio del Martelletto” durante un’affollata cerimonia svoltasi presso la Sala “Feudo della Selva” al Borgo Incoronata.

Bonassisa è la terza donna a ricoprire il ruolo apicale nello storico Rotary Club Foggia che quest’anno festeggia il 70° Anniversario della fondazione.

In apertura di serata, dopo il cerimoniale di rito ed i saluti ad autorità, ospiti, socie e soci, il presidente uscente ha dapprima invitato ad osservare un breve raccoglimento in preghiera per ricordare il Past President Paolo Agostinacchio recentemente scomparso, poi si è soffermato a fare menzione di conviviali, service, premi ed attività svolte nei dodici mesi del suo mandato.

In particolar modo il Past President ha inteso sottolineare la positiva diffusione dell’immagine del Rotary Club Foggia nei contesti locali di istruzione e cultura, economia e lavoro, sanità, legalità, ambiente, aree dell’associazionismo, solidarietà e sostegno alle categorie disagiate, nonché la portata internazionale di eventi come il “Global Grant” di Alfabetizzazione per le donne adulte e giovani a rischio in Tunisia.

Successivamente ha consegnato attestati per ringraziare alcuni Soci e Socie per l’impegno e la dedizione prestati nell’anno rotariano, conferendo altresì il più alto riconoscimento, la “Paul Harris Fellow”, ad Antonella Quarato, Giulio Treggiari, Monica Bonassisa, Raffaella Cicco e Gaetano Cagnazzo. Come da tradizione, l’identico gesto di stima e ringraziamento è stato rivolto dal Consiglio Direttivo al presidente uscente Giancarlo Ciuffreda che si è visto appuntare la prestigiosa spilletta dal PDG Nicola Auciello.

Ha concluso la prima parte della serata l’assistente del Governatore 2023-2024 Luigi Miranda, socio del Club e Past President, che si è compiaciuto di aver potuto registrare uno stretto legame di collaborazione tra i Rotary Club cittadini e della zona secondo gli ideali rotariani.

È seguito il fatidico passaggio del Collare dal Presidente uscente alla emozionata Monica Bonassisa che nell’immediatezza ha voluto ricordare i soci scomparsi, tra questi il Tesoriere “storico” Stanislao Marinari (che l’aveva presentata per la cooptazione), il PDG Sergio Di Gioia ed il Past President Paolo Agostinacchio.

La neo presidente, prima di illustrare sinteticamente le linee programmatiche con un cenno ai prossimi eventi, ha presentato il Consiglio Direttivo chiamato a collaborare: oltre ai membri di diritto (il Past President Giancarlo Ciuffreda ed il presidente Incoming Giuseppe Trincucci), figurano Elvira Prencipe (vicepresidente), Antonella Quarato (segretaria), Raffaella Cicco (prefetto), Gaetano Cagnazzo (tesoriere), Saverio Catalano, Marcello Pagliuso, Anna Nunzia Polito, Gianluigi Prencipe e Stefano Aquilino (consiglieri). Coordinatore dello Staff e facilitatore: Francesco Corvelli. Inoltre sono stati nominati il PDG Nicola Auciello (presidente della Commissione Rotary Foundation), il Past President Giulio Treggiari (presidente della Commissione Effettivo), Michele Chiariello (presidente della Commissione Immagine Pubblica) e Marco Scillitani (presidente della Commissione Progetti e Service).

In chiusura l’assistente del Governatore 2024-2025, Massimiliano Di Giuseppe, ha presentato i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte del Governatore del Distretto 2120 “Puglia-Basilicata”, Lino Pignataro.