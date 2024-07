Supportare le imprese nei processi di internazionalizzazione fornendo informazioni puntuali relative a politiche, finanziamenti e ricerca partner nei diversi Paesi dell’Unione Europea. Se ne è parlato nel corso di un incontro tra l’eurodeputato del Movimento 5 stelle, Mario Furore, con il Consiglio Direttivo di Confapi Foggia.

“Vi sono ampi spazi per intercettare finanziamenti da parte delle imprese dei diversi settori – ambiente, trasporti e sanità, per citarne solo alcuni – con un approccio improntato alla sostenibilità ed alla coesione – ha dichiarato l’onorevole Mario Furore -, sui due pilastri principali dei canali di finanziamento diretti ed indiretti, più recentemente implementati anche dal Pnrr. È importante tuttavia sviluppare anche l’informazione e la formazione per la partecipazione ai bandi, perché il superamento della selezione delle proposte richiede l’impiego di professionalità adeguate”.

“Come Confapi Foggia – ha dichiarato la presidente Paola Parisi – intendiamo attivare un vero e proprio Sportello Europa, sviluppando l’interlocuzione con gli uffici comunitari non appena saranno completati i nuovi assetti con la conseguente riorganizzazione delle diverse direzioni generali. Il nostro obiettivo è quello di informare quanto più in anticipo possibile le nostre aziende associate sugli obiettivi e sui contenuti dei bandi, per definire anche partenariati efficaci in grado di soddisfare le esigenze e le dinamiche delle aziende proponenti, ha concluso la presidente Parisi, con un insieme di attività in grado di apportare valore aggiunto al territorio”.