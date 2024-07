Il consiglio della Camera di Commercio di Foggia ha eletto oggi, a scrutinio segreto, i componenti della giunta che affiancheranno il presidente Pino Di Carlo per il prossimo quinquennio. Ma non sono mancate le sorprese. È rimasto fuori il presidente di Confindustria Foggia, Eliseo Zanasi, superato al ballottaggio dal direttore di Coldiretti, Marino Pilati, in odore di vice presidenza. Le agricole riescono ad eleggere anche il presidente provinciale di Confagricoltura, Filippo Schiavone, che con CIA, Copagri e Confcooperative aveva contrastato il nuovo corso dell’ente camerale.

Luigi Giannatempo, Daniela Mazzeo, Antonio Metauro (settore commercio); Ivano Chierici (industriali); Marino Pilati, Filippo Schiavone (agricole); Antonio Trombetta (settore artigianato), sono i sette membri dell’esecutivo camerale che durante la prima riunione eleggeranno il vice presidente. “Soddisfatto? Questo è il responso che va assolutamente rispettato e nemmeno commentato – dichiara Di Carlo -. Dispiace vedere fuori alcuni consiglieri, il ballottaggio è una cosa antipatica: Simeone, Zanasi e Pilati sono tre componenti importanti che avrebbero sicuramente dato una mano a questa Giunta. I consiglieri hanno espresso la preferenza per Pilati, ne prendiamo atto e la rispettiamo. Ereditiamo una Camera di Commercio in salute grazie al gran lavoro del presidente Gelsomino. Abbiamo tutti i numeri per un’ottima programmazione”.

Unica donna eletta, l’imprenditrice di San Severo, Daniela Mazzeo. “Non me l’aspettavo, sono molto emozionata ed entusiasta di questa nuova esperienza. Daremo il massimo per mettere in atto tutte quelle politiche per poter sviluppare al meglio il nostro territorio”. Così, invece, Filippo Schiavone: “Abbiamo giocato la nostra partita trasparente spiegando le motivazioni che ci hanno portato a raggiungere il risultato”.