È già il primo luglio ed inizia a muoversi qualcosa per il Foggia Estate 2024. Non si conoscono ancora artisti e proposte, ma gli aspetti tecnici sono in parte risolti.

La Giunta Comunale alla fine di maggio ha approvato la realizzazione del “Foggia Estate 2024” nell’ambito del quale sono previsti anche spettacoli da realizzarsi nella Villa Comunale nel periodo compreso tra l’ultima settimana di giugno e la prima settimana di settembre 2024.

In Villa sono necessari degli affidamenti per il montaggio e successivo smontaggio del palco di proprietà comunale dalle dimensioni 12 metri per 8 metri, il posizionamento di 22 metri di transenne antipanico fronte e lati palco; il posizionamento di 300 sedie di proprietà comunale; il noleggio ed installazione di 2 gazebo allestiti con relativa illuminazione che fungano da camerini per gli artisti.

Le ditte iscritte all’albo che si occupano di questi servizi sono ben 19, ma è pervenuto un solo preventivo il 21 giugno scorso da parte del Centro Cultura Musicale srl con sede a Foggia in Via Trieste 12/A per un totale di 8.479,00 euro IVA compresa.