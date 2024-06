“Paolo era un carissimo amico, con lui abbiamo condiviso un percorso politico prima nel Movimento Sociale e poi in Alleanza Nazionale. Sono profondamente addolorata per la sua improvvisa scomparsa. La perdita dell’avvocato Agostinacchio è certamente un grave lutto non solo per la comunità foggiana. Alla sua famiglia va il mio abbraccio e la mia vicinanza”. Così il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, all’indomani della scomparsa di Paolo Agonistacchio, 85 anni, ex sindaco di Foggia e parlamentare. L’avvocato Paolo Agostinacchio è stato un “esempio per chiunque di noi abbia militato nelle fila della destra sociale”. Storico esponente della destra, già sindaco di Foggia, eletto deputato nel 1983, nel 1992 e nel ’94, rimasto in carica fino al 1996. Lo ricordano anche i “dirigenti e gli amici di Io Sud”, il movimento fondato dalla senatrice Poli Bortone unitamente al neo vicesindaco di San Severo (Foggia) Anna Paola Giuliani che “partecipano al cordoglio della comunità foggiana e dei familiari”.

“L’onorevole Paolo Agostinacchio è stato un pilastro della Destra, un visionario, un uomo integerrimo. Parlamentare in due legislature, ha ricoperto l’incarico di presidente della Commissione Finanze dal 1994 al 1995, sindaco della città di Foggia dal 1995 al 2004. Per noi della città di Foggia, resta ‘Il Sindaco’, che ha dato lustro alla nostra città rendendola splendente, curata, rispettata ma soprattutto amata. Nel suo periodo di amministrazione, Foggia ha toccato il numero massimo di residenti nella sua storia, segno di una città che veniva amministrata bene e che attirava in tanti a volersi stabilire nel Capoluogo. Alla sua famiglia la vicinanza ed il cordoglio del Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia-Foggia”. Così Mario Giampietro, commissario cittadino di Fratelli d’Italia Foggia, che si associa al cordoglio dei parlamentari sen. Fallucchi, on. La Salandra del consigliere regionale e presidente provinciale Fdi De Leonardis, dei dirigenti provinciali e cittadini e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al comune di Foggia.

Infine, il ricordo del manager Fabio Porreca: “Un esempio, più unico che raro, di autentica e inossidabile passione politica e di straordinaria coerenza. Un maestro, un amico. Per sempre il nostro sindaco. Ciao Paolo”.