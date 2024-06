Un grave lutto nella politica locale di Foggia. È morto a 85 anni Paolo Agostinacchio, storico esponente della destra, già sindaco di Foggia e deputato. Aveva militato prima nel Movimento sociale e poi in Alleanza nazionale. Agostinacchio è morto improvvisamente stamattina – riporta Ansa – mentre era al lavoro nel suo studio in corso Vittorio Emanuele. È stato consigliere comunale e poi sindaco di Foggia dal 1995 al 2004. Eletto deputato nel 1983, nel 1992 e nel ’94, è rimasto in carica fino al 1996. Durante il primo mandato da sindaco si trovò ad affrontare il crollo del palazzo di viale Giotto, la più grande tragedia dal dopoguerra che interessò la città di Foggia con 67 morti.

Camera ardente in Comune

“La sindaca, la presidente del Consiglio, il Consiglio comunale e la Giunta hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Paolo Agostinacchio, avvenuta improvvisamente questa mattina”. Lo riporta una nota di Palazzo di Città.

“La notizia della morte dell’onorevole Agostinacchio si è diffusa durante una pausa dell’assise municipale odierna. Immediatamente convocata la riunione dei capigruppo è stato deciso all’unanimità di onorarne la memoria con un minuto di raccoglimento in Aula, al termine del quale è seguito un lungo applauso, tributato da tutti e 32 i consiglieri eletti. Quindi la presidente Azzarone ha dichiarato sospesi i lavori del Consiglio comunale ed ha annunciato l’apertura, questo pomeriggio dalle ore 17, della Camera ardente presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città.

Paolo Agostinacchio è stato il primo sindaco di Foggia eletto direttamente dai cittadini nel 1995 e, come ricordato dalla sindaca Episcopo nel suo breve ricordo, quello che ha amministrato più a lungo la città di Foggia. Paolo Agostinacchio è stato primo cittadino di Foggia dal 19 maggio 1995 fino al 10 giugno 2004, oltre che anche parlamentare in tre legislature, ricoprendo anche il ruolo di presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati. La Conferenza dei capigruppo ha convenuto anche di rinviare il Consiglio comunale di oggi e quello programmato per domani, a martedì 2 luglio”.

Il pensiero di Fitto

“Con la scomparsa di Paolo Agostinacchio va via una parte della storia della Destra pugliese, intransigente nei suoi principi, ma dialogante e aperta alle nuove sfide. Un politico fortemente legato alla sua città, con il quale ho spesso e volentieri collaborato. Mancherà a Foggia e a tutti noi. Grande vicinanza alla sua famiglia”. Il cordoglio del ministro Raffaele Fitto.

Fratelli d’Italia, il ricordo di La Salandra

“L’improvvisa scomparsa dell’onorevole Paolo Agostinacchio lascia sgomenti e addolora profondamente”. Il commento di Giannicola De Leonardis. “Foggia perde un protagonista assoluto della vita politica cittadina e non solo. Fu il primo sindaco ad essere eletto con il meccanismo dell’elezione diretta del primo cittadino nel 1995 ed è stato indiscutibilmente l’attore principale di una stagione di autentica rinascita della nostra città durante il suo mandato durato 10 anni, grazie alla rielezione plebiscitaria del 1999 che gli consentì di vincere al primo turno. Fu anche Presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci. La storia politica di Paolo Agostinacchio è indissolubilmente legata tanto ai valori quanto alla storia della Destra. Deputato per due legislature, dal 1983 al 1987 e dal 1992 al 1995, ha interamente svolto il proprio percorso nel Movimento Sociale Italiano prima e in Alleanza Nazionale poi”.

Poi conclude: “Il suo amore per Foggia, la sua passione per la Politica sono stati i tratti caratterizzanti di un ‘viaggio’ continuo e costante, che non ha mai conosciuto soste e che fino all’ultimo istante della sua vita lo ha visto impegnato attivamente nella vita politica come imprescindibile punto di riferimento per intere generazioni e in ogni campagna elettorale, compresa l’ultima dove, come sempre, non ha lesinato energie per il progetto in cui ha sempre creduto: quello della Destra e di Fratelli d’Italia. Esprimo il mio più sentito cordoglio ai familiari di Paolo Agostinacchio a nome dell’intera comunità provinciale di Fratelli d’Italia”.