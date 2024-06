Èmolto articolata la reazione del capogruppo dei Fratelli d’Italia Claudio Amorese sulla riattivazione del distaccamento della Polizia Locale presso il nodo intermodale di Foggia.

Secondo il meloniano, la nuova inaugurazione è una buona notizia ma è stata possibile grazie all’emendamento al DUP proposto da Fratelli d’Italia e dai consiglieri di centrodestra. A detta del politico foggiano si tratta solo di un segnale di esistenza indotto, ma serve molto di più al campo largo progressista per dimostrare di esserci e amministrare la città. Fa qualche esempio: defiscalizzazione, sperimentazione isola pedonale, potenziamento video-sorveglianza, eventi culturali e sociali.

Ma ecco la sua nota.

La riattivazione del distaccamento della Polizia Locale presso il nodo intermodale è una iniziativa positiva ma indotta e solitaria, una “non idea” che prende spunto da un nostro emendamento a prima firma dello scrivente capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Amorese, approvato ed inserito nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione approvata a marzo. Frutto della nostra esperienza di centrodestra quando nel 2018 decidemmo di aprire un distaccamento di polizia locale presso l’allora neonato nodo intermodale che, avendo un notevole afflusso di avventori ed essendo in contiguità con la Stazione e tutto il Quartiere Ferrovia, nasceva per servire l’utenza e pattugliare in maniera costante la zona. I risultati furono da subito positivi con numerosi interventi e l’emanazione dei primi Daspo Urbani dell’epoca. I commissari invece hanno deciso di tenerlo chiuso vanificando tutti gli sforzi iniziali e togliendo un presidio alla zona. Questa riattivazione fa sì ben sperare ma avrà i suoi frutti solamente se il pattugliamento sarà costante e quotidiano ed integrato con una serie di azioni volte a riqualificare il Quartiere Ferrovia. Immaginiamo l’opportunità, come suggerito dai comitati della zona, di rendere sperimentale un’isola pedonale nei fine settimana come noi abbiamo fatto in passato attraverso una serie di eventi da effettuare sul viale della Stazione come serate musicali o l’ottimo Mercatino dell’Artigianato, la possibilità di attivare misure di defiscalizzazione per l’insediamento di nuove attività commerciali o per salvaguardare quelle esistenti anche alla luce della fuoriuscita del Comune di Foggia dal cosiddetto “salva-enti”, il potenziamento della video-sorveglianza in particolare nelle vie sensibili ovvero via Podgora, via Piave, via Trieste, via Isonzo e via Monfalcone, maggiori controlli negli esercizi commerciali valutando ordinanze ad hoc per limitare l’inflazione di attività similari.

Fratelli d’Italia e gli altri consiglieri di centrodestra per l’ennesima volta fanno proposte per la crescita del territorio e non intendiamo abbassare la guardia sul fronte della legalità e della sicurezza. L’amministrazione Episcopo non mostra idee, anzi boccia le proposte positive per la città, come accaduto per la nostra proposta di variazione di bilancio per incrementare la video-sorveglianza rivendicando la partecipazione a bandi e future ipotesi di progetti mai attivati. Questa inerzia ci preoccupa perché non vi è una idea chiara di città, non vi è programmazione, non ci sono azioni reali per la crescita e sviluppo del territorio. La città è ferma! Altro che tutta un’altra storia!