Una ragazza di 21 anni, Erika Rezza, è morta e un’altra di 23 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la provinciale 41, in direzione nord, sulla litoranea di Brindisi. La vittima, residente a Cellino San Marco (Brindisi), era a bordo di una Lancia che, per cause in fase di accertamento è finita fuori strada ribaltandosi. Per la 21enne non c’è stato scampo: è morta sul colpo e sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. La 23enne ferita non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale che hanno compiuto i rilievi. (Ansa)