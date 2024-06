Una delegazione del Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la Rinascita di Foggia ha incontrato a Palazzo di Città la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo e l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso nel primo pomeriggio di mercoledì 5 giugno, in un’atmosfera di cordialità e di ascolto reciproco.

“Il presidente Walter Antonio Mancini – riporta la nota del coordinamento – ha presentato i componenti la delegazione e il vice presidente Adolfo Nicola Abate ha illustrato la mission etica del Coordinamento, che già da tre anni opera a Foggia per cercare di tessere insieme i fili della fiducia tra cittadini e istituzioni, lacerati da mala amministrazione, Commissariamento per infiltrazioni mafiose e avvenimenti di cronaca, che hanno fatto sprofondare la città agli ultimi posti della classifica della qualità della vita. Oggi è cambiata l’aria, restituendo respiro ai cittadini e alimentando la voglia di riscatto sociale, economico, culturale, morale”.

Il presidente Mancini ha presentato alla sindaca e all’assessore Galasso “un dossier di cento pagine elaborato dalla associazione ADCUA Odv, con una relazione tecnica su “infrastrutture per la mobilità: idee progettuali che riguardano l’ambito territoriale del Comune di Foggia e della sua Provincia” redatta dal tecnico Vincenzo Concilio. Quindi ha dato la parola ai rappresentanti di AVO Odv (Arcangela Lombardi), ANFAS Ovd (Antonio Lolli), ANDOS (Elisabetta Valleri), Gama Oncologica Odv (Raffaella Francavilla), ADMO Puglia (Antonio Placentino), Codacons e SOM di Malta (Mauro Marzocco), Aps Sacro Cuore (Massimo Rosario Marino), Solidaunia Odv (Antonio Scopelliti), L’albero della vita (Roberto Iezzi) e ai professionisti Vincenzo Concilio, Mario Longo e Mimì Faleo, che ha manifestato la volontà di donare gratuitamente al Comune alcune palme di sua proprietà.

“Episcopo ha ringraziato ed accettato e a tutti ha dato risposte pronte, coniugando l’ascolto e l’informazione, spiegando criteri, procedure, equilibrio di conti, opere necessarie e possibili, coadiuvata dall’assessore Galasso, che ha illustrato le procedure legate alle indicazioni legislative esistenti. Così per la rimessa in opera del teatro Mediterraneo, il controllo del centro storico e del quartiere ferrovia, le iniziative per palazzo Trifiletti ed altri immobili pericolosi per l’igiene e la sicurezza dei cittadini (edificio puntellato in via Fuiani e quartiere cd settecentesco in particolare). Così per le attività di supporto alla prevenzione oncologica da portare a conoscenza dei più giovani già nelle scuole, come per la donazione del sangue e del midollo osseo, e l’aiuto possibile ai portatori di handicap, le cui famiglie sono gravate ogni giorno da oneri economici e morali al limite dell’umana sopportazione”.

La sindaca ha anche dato due notizie: “saranno presto a Foggia 42 nuovi autobus in comodato d’uso dalla Regione, che sostituiranno quelli obsoleti e fatiscenti, e sarà potenziato il servizio di pulizia del verde pubblico. Il Coordinamento offrirà collaborazione attiva, anche progettuale ove possibile, e vigilerà con gli occhi dei cittadini e delle associazioni sul territorio”.