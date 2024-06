Un vasto incendio è divampato nella giornata di ieri presso la discarica di Deliceto, nel Foggiano, sprigionando una densa colonna di fumo nero. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute prontamente dai distaccamenti di Deliceto e Lucera, con il supporto di un’autobotte dal Comando provinciale di Foggia, hanno domato il rogo.

L’incendio ha provocato molta preoccupazione tra la popolazione, soprattutto nei comuni limitrofi, a causa del denso fumo che potrebbe contenere sostanze tossiche. Le autorità locali hanno invitato i residenti a tenere chiuse finestre e balconi come precauzione. Sul posto è intervenuto anche il dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Foggia.

Non è la prima volta che la discarica di Deliceto finisce al centro delle cronache. Nel 2019, la trasmissione televisiva satirica Striscia la Notizia aveva denunciato lo scarico illegale di percolato e rifiuti in un canale che attraversa i campi coltivati e sfocia in un fiume. A seguito di queste rivelazioni, l’agenzia regionale per la gestione dei rifiuti aveva sospeso l’attività della discarica.