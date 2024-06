E’ stato pubblicato oggi sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia il bando a cura del Servizio Cultura per progetti e proposte da inserire nel programma del “Foggia Estate 2024″, il cartellone estivo di spettacoli ed eventi coordinato e promosso dall’amministrazione comunale. “L’obiettivo è offrire una programmazione culturale di alto livello qualitativo, distribuita sul territorio cittadino, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre 2024, capace di attrarre un pubblico eterogeneo” è chiarito nell’avviso, e sostenere “attività di varie tipologie, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di arti performative nelle periferie. La selezione mira a garantire un equilibrio fra diversi generi di offerta culturale sul territorio del Comune di Foggia, anche in un’ottica di inclusione volta a valorizzare anche luoghi al di fuori del centro storico cittadino.”

“Abbiamo scelto sin dal nostro insediamento di seguire una direzione all’insegna della trasparenza e della partecipazione, di diventare il riferimento di quanti operano con professionalità e passione rispettando i requisiti previsti dalle normative di un comparto per noi di importanza fondamentale per la crescita della nostra comunità, senza penalizzazioni e discriminazioni di sorta” sottolinea l’assessora alla Cultura Alice Amatore. “Per questo spero che l’avviso pubblico coinvolga i migliori talenti e le migliori risorse della nostra comunità, e ci permetta di allestire un cartellone all’altezza delle nostre ambizioni e del nostro sogno di portare cultura, aggregazione, opportunità di socializzazione e spensieratezza ovunque, non solo nei classici luoghi deputati a tal fine”, continua. “E’ una sfida impegnativa ma per noi doverosa, la affronteremo con entusiasmo e consapevolezza” la sua conclusione.

La scadenza è fissata al prossimo 16 giugno.

Di seguito, il link di riferimento:

https://www.comune.foggia.it/avviso-pubblico/avviso-foggia-estate-2024/